Подбери проверочные слова . Полоскать щенка, полоскать белье, отворить картофель, отворить дверь, посидеть на скамейке, посидеть к старости, слезал с забора, слезал сметану, запевать лекарство, запевать песню.

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Подбери проверочные слова . Полоскать щенка, полоскать белье, отворить картофель, отворить дверь, посидеть на скамейке, посидеть к старости, слезал с забора, слезал сметану, запевать лекарство, запевать песню.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) ласка 2) полощет 3)варит 4) затвор 5) сидя 6) седея
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