Подбери проверочные слова . Полоскать щенка, полоскать белье, отворить картофель, отворить дверь, посидеть на скамейке, посидеть к старости, слезал с забора, слезал сметану, запевать лекарство, запевать песню.

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Подбери проверочные слова . Полоскать щенка, полоскать белье, отворить картофель, отворить дверь, посидеть на скамейке, посидеть к старости, слезал с забора, слезал сметану, запевать лекарство, запевать песню.

Автор: Гость