Подбери синонимичное словосочетание с однокоренным существительным в роли главного слова: Плавать брассом-... ..., играть в шахматы-... ..., ездить на автомобиле-... ...,остановиться у ворот-... ...,приехать к нему-... ...,под...
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Подбери синонимичное словосочетание с однокоренным существительным в роли главного слова: Плавать брассом-... ..., играть в шахматы-... ..., ездить на автомобиле-... ...,остановиться у ворот-... ...,приехать к нему-... ...,подготовиться к ответу-... ...,хлопать в ладоши-... ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пловец брассом, игрок в шахматы, ездок на авто, ( звучит не очень хорошо, поэтому предлагаю дальше использовать не существительные, а однокоренные причастия: приехавший на автомобиле, остановившийся у ворот, приехавший к нему, подготовившийся к ответу, хлопающий в ладоши), но если нужны синонимы- существительные, то они будут не однокоренными, например: водитель авто, путник у ворот, визитёр к нему, умник с ответом, весельчак с апплодисментами)
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