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подбери синонимы к словам столкнуться столкнуть пройти пройтись
подбери синонимы к словам столкнуться столкнуть пройти пройтись
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Столкнуться-ударится Столкнуть-скинуть пройти-проходить Пройтись-прогулятся
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