подбери синонимы к словам столкнуться столкнуть пройти пройтись

подбери синонимы к словам столкнуться столкнуть пройти пройтись

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Столкнуться-ударится Столкнуть-скинуть пройти-проходить Пройтись-прогулятся
Похожие вопросы