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Подбери слова. близкие по значению богатырь, заточить,недруг
Подбери слова. близкие по значению богатырь, заточить,недруг
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Силачь, заострить, неприятель
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