Подберите два однокоренных слова к словам "владеть" и "удивительное" помогите пожадуйста (

Подберите два однокоренных слова к словам "владеть" и "удивительное" помогите пожадуйста (

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Овладевать , владения диво, удивлять
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