Подберите и запишите слова с чередующими согласными и гласными в корне.Составьте с глаголами 4 словосочетания.слова сидеть,стерегу,дощечка,стремиться,вертеть,посетить,любить,купить,дорога,ухо,облако,печёт,воскликнуть.Помогите п...

Русский язык
Подберите и запишите слова с чередующими согласными и гласными в корне.Составьте с глаголами 4 словосочетания.слова сидеть,стерегу,дощечка,стремиться,вертеть,посетить,любить,купить,дорога,ухо,облако,печёт,воскликнуть.Помогите пожалуйста очень прошу срочно нужно!
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