Подберите и запишите слова с чередующими согласными и гласными в корне.Составьте с глаголами 4 словосочетания.слова сидеть,стерегу,дощечка,стремиться,вертеть,посетить,любить,купить,дорога,ухо,облако,печёт,воскликнуть.Помогите п...

Русский язык

Подберите и запишите слова с чередующими согласными и гласными в корне.Составьте с глаголами 4 словосочетания.слова сидеть,стерегу,дощечка,стремиться,вертеть,посетить,любить,купить,дорога,ухо,облако,печёт,воскликнуть.Помогите пожалуйста очень прошу срочно нужно!

Автор: Гость