Подберите к словам однокоренные имена существительные,соответствующие схемам.Укажите способ образования каждого слова. голова город лёд
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Подберите к словам однокоренные имена существительные,соответствующие схемам.Укажите способ образования каждого слова. голова город лёд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Головы, города,льды.
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