Подберите к словам с непроизносимыми согласными проверочные слова.доброе сердце,честный человек,вестник весны,поздно вечером,тонкий тростник,местное время
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Подберите к словам с непроизносимыми согласными проверочные слова.доброе сердце,честный человек,вестник весны,поздно вечером,тонкий тростник,местное время
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Сердечный,честен,весть,поздним,трость,место,
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