Подберите к словам с непроизносимыми согласными проверочные слова.доброе сердце,честный человек,вестник весны,поздно вечером,тонкий тростник,местное время

Русский язык

Подберите к словам с непроизносимыми согласными проверочные слова.доброе сердце,честный человек,вестник весны,поздно вечером,тонкий тростник,местное время

Автор: Гость