Подберите однокоренные слова в которых выделенная буква будет обозначать безударный звук например( добрый- доброта) Полёт, приказ, ходит, перья, носит, шаг,сила, ядра, светлый , смена, холм, разлив, связка, пятна, леч...

Подберите однокоренные слова в которых выделенная буква будет обозначать безударный звук например( добрый- доброта) Полёт, приказ, ходит, перья, носит, шаг,сила, ядра, светлый , смена, холм, разлив, связка, пятна, лечит, рёбра, грохот, ряд, щамена