Подберите однокоренные слова в которых выделенная буква будет обозначать безударный звук например( добрый- доброта) Полёт, приказ, ходит, перья, носит, шаг,сила, ядра, светлый , смена, холм, разлив, связка, пятна, леч...
Подберите однокоренные слова в которых выделенная буква будет обозначать безударный звук например( добрый- доброта) Полёт, приказ, ходит, перья, носит, шаг,сила, ядра, светлый , смена, холм, разлив, связка, пятна, лечит, рёбра, грохот, ряд, щамена
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Полёт- лететь, приказ-приказать, ходит-ходить, перья-оперение, носит-носить, шаг-шагать, сила-силач, ядра-ядром, светлый -светить, смена- сменить, холм-холмистый, разлив-разливать, связка-связать, пятна-пятно, лечит-лечить, рёбра-ребро, грохот-грохочет, ряд-ряды, замена-заменять