Подберите определения, правильно согласуйте их с приведенными ниже словами: Евро, камикадзе, шимпанзе, Тбилиси, Килиманджаро, секьюрити, барбекю, мозоль, шампунь, толь, кольра би, кенгуру, цунами, кутюрье.

Евро - общепринятая валюта стран ЕС. Камикадзе - нестандартный человек, идущий на смерть. Шимпанзе - вид примата, возможно, предок человека. Тбилиси - столица Грузии. Килиманджаро - высочайшая гора Африки. Секьюрити - служба охраны. Барбекю - прибор для приготовления мяса барбекю, либо само мясо. Мозоль - натертое место кожи. Шампунь - средство для купания. Я не знаю, что такое толь. Возможно, вы имели ввиду: Тюль - тонкое покрытие, обычно находящееся за шторой. Кольраби - вид овощей. Кенгуру - сумчатое животное с длинными ногами, символ Австралии. Цунами - стихийное бедствие, гигантская волна. Кутюрье - портной, дизайнер одежды.