Подберите последнюю цифру делимого (*) так , чтобы выполнялось деление 198*:16
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Подберите последнюю цифру делимого (*) так , чтобы выполнялось деление 198*:16
Ответ(ы):
Гость:
1984:16=124 будет 4 берем по 1 потом по 2 и дальше по 4
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