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Подберите произведения искусства отражающие политические взгляды и идеи разных государств.
Подберите произведения искусства отражающие политические взгляды и идеи разных государств.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Чайники в углу стоят
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