Подберите проверочные слова к гласным в слабой позиции: подхв…тил ангину ух…д??ли в поле выгл…нул из-за туч зат…енить комнату нагр…евать воздух нов…идать родных разл…мить пополам прол…вной дождь не об…жай слабого л…дя...

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Подберите проверочные слова к гласным в слабой позиции: подхв…тил ангину ух…д??ли в поле выгл…нул из-за туч зат…енить комнату нагр…евать воздух нов…идать родных разл…мить пополам прол…вной дождь не об…жай слабого л…дяная глыба Задание № 5. Подберите проверочные слова к согласным в слабой позиции: обойти прору…ь гла…кий валун починить изгоро…ь счас…ливая улыбка прекрас…но выполнено коро…ка конфет взлетающий голу…ь трос…никовый сахар перейти бро… завис…ливый взгляд

Автор: Гость