Подберите синонимы к словам головоломка, кумекалка. Очень срочно нужно!

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Подберите синонимы к словам головоломка, кумекалка. Очень срочно нужно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Головоломка - синонимы: ребус, задача на смекалку, кроссворд. Кумекалка - голова, ум, соображалка.
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