ПОДБЕРИТЕ СИНОНИМЫ К словосочетаниям оба в горе робили и там протча что подойдёт над человеком мудровать девка небольшого росту из себя ладная видал я вечор слово молвить маленько пособила наигрыш вести на глазах таял ...
Литература
ПОДБЕРИТЕ СИНОНИМЫ К словосочетаниям оба в горе робили и там протча что подойдёт над человеком мудровать девка небольшого росту из себя ладная видал я вечор слово молвить маленько пособила наигрыш вести на глазах таял хозяйка пособляла не обзарился перст посмеяться ладил виду не оказывает хворал
Ответ(ы):
Гость:
Надо ко всем словам
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