Подберите стилистически нейтральный синоним к слову Бечевой из предложения Ох как еще далеко,а дорога вилась и вилась по нескончаемой бечевой. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову купы из предложения Дорога вдо...

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Подберите стилистически нейтральный синоним к слову Бечевой из предложения Ох как еще далеко,а дорога вилась и вилась по нескончаемой бечевой. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову купы из предложения Дорога вдоволь напетлявшись, шла теперь прямо,прорезая травянные заросли; там и сям высились купы деревьев предвестников близкого леса

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