Подберите стилистически нейтральный синоним к слову Бечевой из предложения Ох как еще далеко,а дорога вилась и вилась по нескончаемой бечевой. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову купы из предложения Дорога вдо...
Русский язык
Подберите стилистически нейтральный синоним к слову Бечевой из предложения Ох как еще далеко,а дорога вилась и вилась по нескончаемой бечевой. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову купы из предложения Дорога вдоволь напетлявшись, шла теперь прямо,прорезая травянные заросли; там и сям высились купы деревьев предвестников близкого леса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно предлог по лишний?.... тогда "нескончаемой лентой" купы - верхушки деревьев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое наибольшее количество деталей можно получить из 115 кг стали, если на изготовление одной детали требуется 4 кг стали? решение
Английский язык
Past simple, Я работаю. Они не работают. Вы работаете? Да. Мы спим в спальне . Мой брат не любит читать газеты. перевод на англ.
Английский язык
Olga wants to make up a good story about her holiday. Help Olga change her story. Think of a good ending. This April we went to Turkey to Bodrum. ...