Подберите уравнение к задаче: в магазин привезли 35 одинаковых упаковокс тетрадям??. после того как тетради в этих упаковках разложили поровну на 2 полки оказалось что на каждой полке лежит по 420 тетрадей сколько тетрадей было...

Математика

Подберите уравнение к задаче: в магазин привезли 35 одинаковых упаковокс тетрадям??. после того как тетради в этих упаковках разложили поровну на 2 полки оказалось что на каждой полке лежит по 420 тетрадей сколько тетрадей было в каждой упаковке

Автор: Гость