Подберите уравнение к задаче: в магазин привезли 35 одинаковых упаковокс тетрадям??. после того как тетради в этих упаковках разложили поровну на 2 полки оказалось что на каждой полке лежит по 420 тетрадей сколько тетрадей было...
Математика
Подберите уравнение к задаче: в магазин привезли 35 одинаковых упаковокс тетрадям??. после того как тетради в этих упаковках разложили поровну на 2 полки оказалось что на каждой полке лежит по 420 тетрадей сколько тетрадей было в каждой упаковке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну пусть Х - количество тетрадей в упаковке. тогда 35*Х=420*2 отсюда х=420*2\35=24
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