Подберите значения переменных и решите задачи. в классной библиотеке было a книг. Витя и Костя выдали 30 ученикам по b книг. Сколько книг осталось в классной библиотеке?
Математика
Подберите значения переменных и решите задачи. в классной библиотеке было a книг. Витя и Костя выдали 30 ученикам по b книг. Сколько книг осталось в классной библиотеке?
Ответ(ы):
Гость:
В библиотеке было а книг, выдали 30 ученикам по b книг, т.е 30b книг. Пусть а=1000, b=8, то 1000-30*8=1000-240=760, если я правильно поняла условие задачи
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