Подбирите пожалуйста отрицательные и вопросительные к словам: She can swim You mus do home every day He should read books Заранее спасибо

Английский язык
Подбирите пожалуйста отрицательные и вопросительные к словам: She can swim You mus do home every day He should read books Заранее спасибо
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Автор: Гость
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