Подчеркни буквы, обозначающие безударные гласные звуки в корне слов. lt;br /gt; Вече??ом большая чёрная туча закрыла всё небо. Надвигалась сильная гроза. Буря ломала деревья. Стало совсем темно.
Русский язык
Подчеркни буквы, обозначающие безударные гласные звуки в корне слов. lt;br /gt; Вече??ом большая чёрная туча закрыла всё небо. Надвигалась сильная гроза. Буря ломала деревья. Стало совсем темно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечером большая чёрная туча закрыла всё небо. Надвигалась сильная гроза. Буря ломала деревья. Стало совсем темно.
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