Подчеркни буквы обозначающие безударный гласный звук в корне слова Лисичка, доми??, золото, море,мясной,большой

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Подчеркни буквы обозначающие безударный гласный звук в корне слова Лисичка, доми??, золото, море,мясной,большой
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Гость:
ЛИсичка, золОто, мЯсной, бОльшой
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