подчеркни буквыо бозначающие глухие твердые согласные звуки в слове хвост

подчеркни буквыо бозначающие глухие твердые согласные звуки в слове хвост

Ответ(ы):

Ответил Гость:
буквы х, с ,т в не может быть потому что твердая
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