Подчеркни глаголы. определи время глагола. неравный бой. однажды я наблюдал ин??ересный бой. дрались маленькие птички с большим ястребом. Пичужи собрались в огромную стаю и бросились на врага. они удвлились о грудь и крыл...
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Подчеркни глаголы. определи время глагола. неравный бой. однажды я наблюдал ин??ересный бой. дрались маленькие птички с большим ястребом. Пичужи собрались в огромную стаю и бросились на врага. они удвлились о грудь и крылья ястреба. Десяти отважный птиц погибали. новые птицы вступали в бой. Они яростно накидывались на хищника. вдруг ястреб начал падать. Так маленькие птички одержали победк над огромным врагом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаголы: НАБЛЮДАЛ ДРАЛИСЬ СОБРАЛИСЬ БРОСИЛИСЬ УДАРИЛИСЬ ПОГИБАЛИ ВСТУПАЛИ НАКИДЫВАЛИСЬ ПАДАТЬ ОДЕРЖАЛИ Все глаголы в ПРОШЕДШЕЙ ФОРМЕ.
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