Подчеркни главные члены предложения,укажите,какие это части речи. Родина начина??тся на пороге твоего дома.

Русский язык
Подчеркни главные члены предложения,укажите,какие это части речи. Родина начина??тся на пороге твоего дома.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Родина -сущ. 1 линией начинается - глаг. 2 линиями на пороге- обстоятельство -.-.- твоего- прилагат волнистой  дома.- дополниние  _  _  _  _
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