Подчеркни грамматические основы только в нераспространенных предложениях. Осень. Пожелтела листва. Птицы улетели в теплые края. Опустел лес. В лесу тихо. Слышно, как дует вете р. Холодает.
Подчеркни грамматические основы только в нераспространенных предложениях. Осень. Пожелтела листва. Птицы улетели в теплые края. Опустел лес. В лесу тихо. Слышно, как дует вете р. Холодает.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Подчеркни грамматические основы только в нераспространенных предложениях.Осень(подлежащее). Пожелтела(сказуемое) листва(подлежащее). Птицы улетели в теплые края. Опустел(сказуемое) лес(подлежащее). В лесу тихо. Слышно(сказуемое), как дует(сказуемое) ветер(подлежащее). Холодает(сказуемое). Подлежащее _____ сказуемое==