Подчеркни орфограммы, которые ты увидел. Вот текст Да, жук был великолепен. И гла??ное, это был наш первый большой усач, первый настоящий дровосек, которого мы встретили, хотя знали о таких жуках давно и давно о них мечтали. Я...

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Подчеркни орфограммы, которые ты увидел. Вот текст Да, жук был великолепен. И гла??ное, это был наш первый большой усач, первый настоящий дровосек, которого мы встретили, хотя знали о таких жуках давно и давно о них мечтали. Я посмотрел на Сашу и пон ял, что он колеблется. Брать жука или не брать? С одной стороны, взять ой как хочется, это же чудо - иметь такого в коллекции. Но с другой..

Автор: Гость