Подчеркни слоги состоящие из одной буквы и слова где звуков больше чем букв. Ашхабад. Вильнюс. Ереван. Киев. Кишинёв. Калуга. Москва. Минск. Одесса. Рига. Саратов. Тула. Таллин. Уфа. Челябинск. Юрмала. Ялта.

Русский язык

Подчеркни слоги состоящие из одной буквы и слова где звуков больше чем букв. Ашхабад. Вильнюс. Ереван. Киев. Кишинёв. Калуга. Москва. Минск. Одесса. Рига. Саратов. Тула. Таллин. Уфа. Челябинск. Юрмала. Ялта.

Автор: Гость