Подчеркни слоги состоящие из одной буквы и слова где звуков больше чем букв. Ашхабад. Вильнюс. Ереван. Киев. Кишинёв. Калуга. Москва. Минск. Одесса. Рига. Саратов. Тула. Таллин. Уфа. Челябинск. Юрмала. Ялта.

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Подчеркни слоги состоящие из одной буквы и слова где звуков больше чем букв. Ашхабад. Вильнюс. Ереван. Киев. Кишинёв. Калуга. Москва. Минск. Одесса. Рига. Саратов. Тула. Таллин. Уфа. Челябинск. Юрмала. Ялта.
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Гость:
Ереван, Одесса Уфа,  --            --           -- КИшинев  Юрмала Ялта
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