Подчеркни слова в корне которых есть безударный гласный звук подчеркни:море,дожд??нка,горка,письма,шестой,весна,трава,,грибок,скворец,волна,слезы,садик,дома,грачи,записать,вода

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Подчеркни слова в корне которых есть безударный гласный звук подчеркни:море,дожд??нка,горка,письма,шестой,весна,трава,,грибок,скворец,волна,слезы,садик,дома,грачи,записать,вода

Автор: Гость