Подчеркни слова в корне которых есть безударный гласный звук подчеркни:море,дожд??нка,горка,письма,шестой,весна,трава,,грибок,скворец,волна,слезы,садик,дома,грачи,записать,вода

Русский язык
Подчеркни слова в корне которых есть безударный гласный звук подчеркни:море,дожд??нка,горка,письма,шестой,весна,трава,,грибок,скворец,волна,слезы,садик,дома,грачи,записать,вода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море-е шестой-е весна-е трава-а2 грибок-и скворец-о
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