Подчеркни слова в которых буквы o и u читаются не так как в остальных словах. butter, funny, but, duck, music.

Английский язык
Подчеркни слова в которых буквы o и u читаются не так как в остальных словах. butter, funny, but, duck, music.
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Гость:
Music u читается как-ю
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