Подчеркни слова, в которых мягких согласных звуков больше, чем твёрдых _______срочно спешу помогите 1)Подписи 2)химик 3)газета 4)образец 5)шарики

Русский язык

Подчеркни слова, в которых мягких согласных звуков больше, чем твёрдых _______срочно спешу помогите 1)Подписи 2)химик 3)газета 4)образец 5)шарики

Автор: Гость