Подчеркни слова, в которых мягких согласных звуков больше, чем твёрдых _______срочно спешу помогите 1)Подписи 2)химик 3)газета 4)образец 5)шарики

Русский язык
Подчеркни слова, в которых мягких согласных звуков больше, чем твёрдых _______срочно спешу помогите 1)Подписи 2)химик 3)газета 4)образец 5)шарики
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5) шарики, 2) химик.
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