Подчеркни слова,в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук -шкаф,диван,ковер,стул,люстра,мед,варенье,печенье,конфеты,пастила.
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Подчеркни слова,в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук -шкаф,диван,ковер,стул,люстра,мед,варенье,печенье,конфеты,пастила.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диван люстра мед печенье Вроде так)))
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