Подчеркни слово,в котором первый слог ударный. Цемент,фарфор,свекла,столяр,хвоя,портфель,шофер.

Подчеркни слово,в котором первый слог ударный. Цемент,фарфор,свекла,столяр,хвоя,портфель,шофер.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это слова свекла, хвоя
Похожие вопросы