Подчеркни согласные какие обозначают твердые а какие глухие ? Он очень старый. Ему почти тысяча лет. На верху минарета находится большое гнездо аиста.

Русский язык
Подчеркни согласные какие обозначают твердые а какие глухие ? Он очень старый. Ему почти тысяча лет. На верху минарета находится большое гнездо аиста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н-звонкий,ч-звонкий,н-звонкий,с-глухой,т-глухой,р-звонкий,й-звонкий. М-звонкий,п-глухой,ч-звонкий,т-глухой,с-глухой,ч-звонкий,л-звонкий,т-глухой. Н-звонкий,в-звонкий,р-звонкий,х-глухой,м-звонкий,н-звонкий,р-звонкий,т-глухой,д-звонкий,т-глухой,с-глухой,б-звонкий,л-звонкий,ш-глухой,г-звонкий,н-звонкий,з-звонкий,д-звонкий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Глагол увидел. напиши другие глаголы исключения с этим же суффиксом Выдели суффикс
Ответить
Другие предметы
Назовите в каком году произошла авария на Чернобыльской АЭС
Ответить
Алгебра
Запиши свой вопрос здесь (кратко и понятно - для отличного ответа) 30x+3(x+5)
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста номера 4 и 5
Ответить
Русский язык
Почему слово необычный пишится слитно с не
Ответить