Подчеркни согласные какие обозначают твердые а какие глухие ? Он очень старый. Ему почти тысяча лет. На верху минарета находится большое гнездо аиста.

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Подчеркни согласные какие обозначают твердые а какие глухие ? Он очень старый. Ему почти тысяча лет. На верху минарета находится большое гнездо аиста.

Автор: Гость