Подчеркни согласные какие обозначают твердые а какие глухие ? Он очень старый. Ему почти тысяча лет. На верху минарета находится большое гнездо аиста.
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Подчеркни согласные какие обозначают твердые а какие глухие ? Он очень старый. Ему почти тысяча лет. На верху минарета находится большое гнездо аиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н-звонкий,ч-звонкий,н-звонкий,с-глухой,т-глухой,р-звонкий,й-звонкий. М-звонкий,п-глухой,ч-звонкий,т-глухой,с-глухой,ч-звонкий,л-звонкий,т-глухой. Н-звонкий,в-звонкий,р-звонкий,х-глухой,м-звонкий,н-звонкий,р-звонкий,т-глухой,д-звонкий,т-глухой,с-глухой,б-звонкий,л-звонкий,ш-глухой,г-звонкий,н-звонкий,з-звонкий,д-звонкий.
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