Подчеркни существительные 1 скл земля дочь коля окно стул пена ночь

Подчеркни существительные 1 скл земля дочь коля окно стул пена ночь

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Коля, земля, пена, их нужно подчеркнуть
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