Подчеркни удобные слагаемые и вычисли 7+12+3+8 9+40+11+30 16+5+4+15
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Подчеркни удобные слагаемые и вычисли 7+12+3+8 9+40+11+30 16+5+4+15
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