Подчеркни в каждой строке лишнее словосочетание.а)гуляли в роще,едим к морю,видел в окне.б)роса на траве,гнездо у орла,текст о герое.в)срубили ёлочку,выпили чаю,лежал на диване.Запиши предложение,в котором есть имена существите...

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Подчеркни в каждой строке лишнее словосочетание.а)гуляли в роще,едим к морю,видел в окне.б)роса на траве,гнездо у орла,текст о герое.в)срубили ёлочку,выпили чаю,лежал на диване.Запиши предложение,в котором есть имена существительные в И.п и В.п.

Автор: Гость