Подчеркни в словах орфограммы корня Поставь цифру 1 если в слове есть орфограмма Проверяемые безударные гласные в корне слова цифру 2 если в слове есть орфограмма Проверяемы е согласные в корне слова цифру 3 если в сл...

Подчеркни в словах орфограммы корня Поставь цифру 1 если в слове есть орфограмма Проверяемые безударные гласные в корне слова цифру 2 если в слове есть орфограмма Проверяемы е согласные в корне слова цифру 3 если в слове есть орфограмма непроизносимые согласные в корне слова вечер, звездный, устный, река, хлеб, друг,клей, сказка, снег, соль, сосна, местный,пила, больной,лесной, молодой, сердце, солнце, добро, прямой, писатель, поздний, честный, цветы, голос, тяжёлый,далёкий, крик, редко, сладкий, окрестный, берег. Проверь себя: в трех словах нет ни одной из названных орфограмм.