Подчеркни в стихотворении слова написание которых подчиняется правилу жи и ши по?? ударением пиши с буквой и. белый снег лежит кругом белым стал забор и дом даже крыша серая вся от снега белая.

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Подчеркни в стихотворении слова написание которых подчиняется правилу жи и ши по?? ударением пиши с буквой и. белый снег лежит кругом белым стал забор и дом даже крыша серая вся от снега белая.

Автор: Гость