Подчеркни в стихотворении слова написание которых подчиняется правилу жи и ши по?? ударением пиши с буквой и. белый снег лежит кругом белым стал забор и дом даже крыша серая вся от снега белая.
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Подчеркни в стихотворении слова написание которых подчиняется правилу жи и ши по?? ударением пиши с буквой и. белый снег лежит кругом белым стал забор и дом даже крыша серая вся от снега белая.
Ответ(ы):
Гость:
1) Синего, синее, синий. Искать в толковом словаре слово «синий». Белый, белым, белая. Искать в толковом словаре слово «белый». 2) Орфограмма «жи-ши»: Машина, лежит.
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