Подчеркни все звонкие согласные!!! Тут пират Гигант. У пирата сапоги,клинок,кортик и наган. По карманам рассыпаны пули. У пирата попугай и кок Уксус.

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Подчеркни все звонкие согласные!!! Тут пират Гигант. У пирата сапоги,клинок,кортик и наган. По карманам рассыпаны пули. У пирата попугай и кок Уксус.

Автор: Гость