Подчеркни все звонкие согласные!!! Тут пират Гигант. У пирата сапоги,клинок,кортик и наган. По карманам рассыпаны пули. У пирата попугай и кок Уксус.

Русский язык
Подчеркни все звонкие согласные!!! Тут пират Гигант. У пирата сапоги,клинок,кортик и наган. По карманам рассыпаны пули. У пирата попугай и кок Уксус.
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Ответ(ы):
Гость:
Р.г.н.л.м. все эти буквы
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