Подчеркните деепричастные обороты как члены предложения. Наслаждаясь ветром ре??ким, допоздна по вечерам, я брожу, брожу по сельским, белым в сумраке холмам. Когда стихает яростная буря, сюда приходит девочка-малютка и робко т...
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Подчеркните деепричастные обороты как члены предложения. Наслаждаясь ветром ре??ким, допоздна по вечерам, я брожу, брожу по сельским, белым в сумраке холмам. Когда стихает яростная буря, сюда приходит девочка-малютка и робко так садится на качели, закутываясь в бабушкину шаль. Звенит снежок в траве обледенелой, и глохнет жизнь под небом оловянным, и лишь почтовый трактор хлопотливо туда-сюда мотается чуть свет. Легко в упряжке скачут кони. Бегут машины мчатся напрямик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наслаждаясь ветром резким (обстоятельство), допоздна по вечерам, я брожу, брожу по сельским, белым в сумраке холмам. Когда стихает яростная буря, сюда приходит девочка-малютка и робко так садится на качели, закутываясь в бабушкину шаль (обстоятельство). Звенит снежок в траве обледенелой, и глохнет жизнь под небом оловянным, и лишь почтовый трактор хлопотливо туда-сюда мотается чуть свет. Легко в упряжке скачут кони. Бегут машины, мчатся напрямик
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