подчеркните дополнение, которое выражено именем сущ. в винительном падеже. Нас??упило утро. Солнце выглянуло из-за верхушек деревьев. В лесу раздался странный треск. За сосной пролетел дятел. Это он выстукивал носом свою вес...
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подчеркните дополнение, которое выражено именем сущ. в винительном падеже. Нас??упило утро. Солнце выглянуло из-за верхушек деревьев. В лесу раздался странный треск. За сосной пролетел дятел. Это он выстукивал носом свою весенную музыку на дуплистом дереве.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верхушек деревьев, музыку
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