Подчеркните формулы веществ, с которыми вода не взаимодействует: К, Na2O, CuO, SO2, Р2O5, ??O2, Fe2O3, Na, Hg, Fe, BaO, С, Сu, Al.
Химия
Подчеркните формулы веществ, с которыми вода не взаимодействует: К, Na2O, CuO, SO2, Р2O5, ??O2, Fe2O3, Na, Hg, Fe, BaO, С, Сu, Al.
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