Подчеркните глагол в неопределённой форме вот текст весело пускать по весенним ручьям белые бумажные кораблики пусть его на воду и любуешься как мутны е воды весенниго ручийка подхватят твое суденошко и понесут скольк...

Подчеркните глагол в неопределённой форме вот текст весело пускать по весенним ручьям белые бумажные кораблики пусть его на воду и любуешься как мутны е воды весенниго ручийка подхватят твое суденошко и понесут сколько радости бежишь рядом по грязи стараешься не отстать от кораблика

Ответ(ы):

Ответил Гость:
подчеркни слово пускать,отстать.
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