Подчеркните глагол в неопределённой форме вот текст весело пускать по весенним ручьям белые бумажные кораблики пусть его на воду и любуешься как мутны е воды весенниго ручийка подхватят твое суденошко и понесут скольк...

Подчеркните глагол в неопределённой форме вот текст весело пускать по весенним ручьям белые бумажные кораблики пусть его на воду и любуешься как мутны е воды весенниго ручийка подхватят твое суденошко и понесут сколько радости бежишь рядом по грязи стараешься не отстать от кораблика