Подчеркните главные члены предложения: Леняй ест-греется, а работает мерзнет. Мир строит, а война рушит.

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Подчеркните главные члены предложения: Леняй ест-греется, а работает мерзнет. Мир строит, а война рушит.
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Гость:
Леняй ест-греется, а _____ работает мерзнети.Мир ____ строит а война рушит. ______ _____ _____ ______ ______
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