подчеркните грамматическую основу Вот и солнце встает из за пашен блестит за морями ночлег свой свой покиноло на поля на луга на макушки ракит золотыми потоками хлыноло .
подчеркните грамматическую основу Вот и солнце встает из за пашен блестит за морями ночлег свой свой покиноло на поля на луга на макушки ракит золотыми потоками хлыноло .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вот и солнце встает, из-за пашен блестит, За морями ночлег свой покинуло, На поля, на луга, на макушки ракит Золотыми потоками хлынуло. Основа - солнце встает, блестит, покинуло, хлынуло