подчеркните известные вам орфограммы:зима не даром злится прошла ее пора весна в окно стучится и гонит со двора.
подчеркните известные вам орфограммы:зима не даром злится прошла ее пора весна в окно стучится и гонит со двора.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.Зима-корень-зим провер. слово зимушка 2. прошла-приставка про 3. пора-проверочное слово-пор 4.весна-корень весн-проверю слово вёсны 5.окно-корень окн- проверочное слово окна 6.стучится-корень стуч-провер. слово стук 7.двора-корень двор-провер. слово двор