Подчеркните лишнее слово: письмецо,ущелье, грязнуля, имя
Русский язык
Подчеркните лишнее слово: письмецо,ущелье, грязнуля, имя
Ответ(ы):
Гость:
имя потому что везде е кроме ниго!
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