Подчеркните одной чертой название материка, расположенного во всех четырёх полушариях Земли, двумя чертами-название материка, расположенного только в Южном и Восточном полушариях, волнистой линией-название материка, расположенн...

География

Подчеркните одной чертой название материка, расположенного во всех четырёх полушариях Земли, двумя чертами-название материка, расположенного только в Южном и Восточном полушариях, волнистой линией-название материка, расположенного только в Северном и Заподном полушариях.

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