Подчеркните орфограмму в корне слов . Осень ! Обсыпается весь наш бедный сад , Листья пожелтелые по ветру летят . Лишь вдали красуются там , на дне долин , Кисти ярко - красны е вянущих рябин

Разное

Подчеркните орфограмму в корне слов . Осень ! Обсыпается весь наш бедный сад , Листья пожелтелые по ветру летят . Лишь вдали красуются там , на дне долин , Кисти ярко - красны е вянущих рябин

Автор: Гость