Подчеркните орфограмму в корне слов . Осень ! Обсыпается весь наш бедный сад , Листья пожелтелые по ветру летят . Лишь вдали красуются там , на дне долин , Кисти ярко - красны е вянущих рябин
Разное
Подчеркните орфограмму в корне слов . Осень ! Обсыпается весь наш бедный сад , Листья пожелтелые по ветру летят . Лишь вдали красуются там , на дне долин , Кисти ярко - красны е вянущих рябин
Ответ(ы):
Гость:
Осень мягкий знак как показатель мягкости, обрывается безуд гласн в корне,листья мягкий знак как показатель мягкости ,пожелтелые безуд гласн в корне ,летят безуд гласн в корне, лишь мягкий знак как показатель мягкости, красуются безуд гласн в корне
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