Подчеркните слова,по которым можно проверять правильность написания безударных ??кончаний. Рыхлый снег темнеет в марте. Тают льдинки на окне. Зайчик бегает по парте. И по карте на стене.

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Подчеркните слова,по которым можно проверять правильность написания безударных ??кончаний. Рыхлый снег темнеет в марте. Тают льдинки на окне. Зайчик бегает по парте. И по карте на стене.

Автор: Гость