Подчеркните слова,по которым можно проверять правильность написания безударных ??кончаний. Рыхлый снег темнеет в марте. Тают льдинки на окне. Зайчик бегает по парте. И по карте на стене.

Русский язык
Подчеркните слова,по которым можно проверять правильность написания безударных ??кончаний. Рыхлый снег темнеет в марте. Тают льдинки на окне. Зайчик бегает по парте. И по карте на стене.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На окне, на стене (ударные окончания сущ. проверяют аналогичные формы сущ.)
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